Курган: новости дня
15:21 | 19.02.2019
Верховный суд РФ отменил приговор присяжных в Курганской области
Четверым молодым людям и девушке было предъявлено обвинение в создании банды, похищении людей, грабеже, разбоях, вымогательства, а также хищении наркотиков. В суде первой инстанции четверых частично оправдали, а девушку, с которой ранее заключалось досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря показаниям которой удалось выявить ряд преступлений и установить преступников, была оправдана по всем пунктам обвинения. Решение было вынесено 1 октября 2018 года.
Государственный обвинитель не согласился с приговором и подал апелляцию. Прокурор указал на многочисленные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные в ходе судебного заседания защитой, которые повлияли на принятое коллегией присяжных заседателей в совещательной комнате решение о виновности подсудимых.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ согласилась с доводами прокурора и отменила приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:21 | 19.02.2019
Жителя Перми обвиняют в применении насилия к полицейскому
17:31 | 19.02.2019
Ушел из дома две недели назад: полиция ищет пропавшего 55-летнего жителя деревни Боярка
17:19 | 19.02.2019
Выбраны подрядчики на ремонт трех мостов в Прикамье
17:14 | 19.02.2019
Предпринимателя из Артемовского осудили за организацию покушения на убийство двух человек
16:38 | 19.02.2019
В Екатеринбурге открыли первый Всероссийский форум отцов
16:31 | 19.02.2019
В Перми усиливают конструкции дома по Революции, 3/1
16:14 | 19.02.2019
40 тысяч кубометров снега вывезли из Перми за выходные
16:03 | 19.02.2019
КПРФ планирует провести митинг против «мусорной реформы» в Екатеринбурге
15:47 | 19.02.2019
Свердловские приставы выдворили из России мигранта-алиментщика
15:46 | 19.02.2019
В Курганской области уничтожили крупную партию санкционных мандаринов
15:33 | 19.02.2019
За серию краж из магазинов сотовой связи осуждены два екатеринбуржца. Их подельники еще не установлены
15:21 | 19.02.2019
Верховный суд РФ отменил приговор присяжных в Курганской области
15:01 | 19.02.2019
Все лечебно-профилактические учреждения Прикамья получили доступ к высокоскоростному интернету
14:44 | 19.02.2019
Восемь уральцев предстанут перед судом по обвинению в сбыте наркотиков
14:25 | 19.02.2019
В этом году на ВИЗе благоустроят площадь Субботников
13:51 | 19.02.2019
В Прикамье проводят дни открытых дверей и круглые столы к 30-летию вывода войск из Афганистана
13:26 | 19.02.2019
Экс-глава Камышлова вернет государству 14,6 млн рублей
12:54 | 19.02.2019
В клинике «Канон» проведена уникальная операция
12:50 | 19.02.2019
Пермяков приглашают на бесплатное обучение основам 3D-моделирования
12:43 | 19.02.2019
«Екатеринбург Арена» участвует в голосовании за лучший стадион 2018 года
12:37 | 19.02.2019
В Перми усилят контроль за состоянием дворов
12:13 | 19.02.2019
Финалисты «Лидеров России» провели интеллектуальную игру для воспитанников детдомов
12:06 | 19.02.2019
В Нижнем Тагиле разыскивается без вести пропавший 50-летний мужчина
11:49 | 19.02.2019
Александр Немтинов назначен начальником департамента информатизации мэрии Екатеринбурга
11:36 | 19.02.2019
Екатеринбуржца, устроившего погром на кладбище, приговорили к обязательным работам
11:18 | 19.02.2019
Свердловское УФАС аннулировало результаты конкурса по концессии в Кушве
10:59 | 19.02.2019
Один человек погиб, еще восемь получили травмы в ДТП под Нижними Сергами
10:45 | 19.02.2019
Суд Петербурга пересмотрит приговор Руслану Соколовскому