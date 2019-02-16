Верховный суд РФ отменил приговор присяжных в Курганской области

15:21 | 19.02.2019

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила приговор Курганского областного суда в отношении банды разбойников, основанный не вердикте коллегии присяжных заседателей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Четверым молодым людям и девушке было предъявлено обвинение в создании банды, похищении людей, грабеже, разбоях, вымогательства, а также хищении наркотиков. В суде первой инстанции четверых частично оправдали, а девушку, с которой ранее заключалось досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря показаниям которой удалось выявить ряд преступлений и установить преступников, была оправдана по всем пунктам обвинения. Решение было вынесено 1 октября 2018 года.



Государственный обвинитель не согласился с приговором и подал апелляцию. Прокурор указал на многочисленные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные в ходе судебного заседания защитой, которые повлияли на принятое коллегией присяжных заседателей в совещательной комнате решение о виновности подсудимых.



Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ согласилась с доводами прокурора и отменила приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.