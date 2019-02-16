В Зауралье полномочия в сфере туризма переданы департаменту экономразвития

16:16 | 18.02.2019

Сегодня, 18 февраля, правительство Курганской области передало полномочия в сфере туризма департаменту экономического развития. Ранее их осуществляло управление по физической культуре, спорту и туризму.



Как уточнили в пресс-службе губернатора, директору департамента экономразвития Светлане Афанасьевой поручено разработать конкретный план мероприятий по развитию туризма.



«По туризму необходимо провести отдельное установочное мероприятие, потому что это направление я считаю эффективным для развития экономики региона, оно пока у нас еще очень слабо развито. Определяйте план работы на 2019 год, чтобы было понятно, что туризм в Курганской области есть», — отметил на заседании врио губернатора Вадим Шумков.



Ведомство, которое ранее курировало сферу туризма, переименовано в управление по физической культуре и спорту.