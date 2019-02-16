В Курганской области преподавателя сельхозакадемии будут судить за коррупцию

16:15 | 18.02.2019

В ближайшее время за коррупционные преступления перед судом предстанет бывший старший преподаватель Курганской государственной сельскохозяйственной академии. 32-летний мужчина обвиняется в получении восьми взяток и восьми служебных подлогах.



По данным регионального СУ СК России, в 2016 году преподаватель академии получил от 8 студентов взятки в размере 1000 рублей за положительную сдачу промежуточной аттестации в форме зачета. Фактически проверки знаний не было. Он внес в зачетные книжки студентов и зачетно-экзаменационную ведомость заведомо ложные сведения о сдаче.