Улицу Куйбышева в Кургане перекроют на месяц из-за аварии на изношенном коллекторе

12:34 | 18.02.2019

Фото water45.ru

В Кургане с 19 февраля и до 20 марта закроют движение для всех видов автотранспорта по улице Куйбышева, на участке от Савельева до Бурова-Петрова. Это необходимо для устранения аварийной ситуации на самотечном коллекторе.



Как уточнили в пресс-службе «Водного союза», авария на данном участке куйбышевского коллектора неоднократно становились причиной выхода сточных вод на поверхность в районе спорткомплекса им.В.Ф.Горбенко. Запланированный ремонт позволит на время нормализовать ситуацию.



Для проведения работ на коллекторе отключения водоснабжения не потребуется. На Куйбышева будут установлены перекачивающие насосы, которые поддержат нормальное функционирование городской канализации.



В компании отмечают, что куйбышевский канализационный коллектор полностью изношен. Чтобы полностью решить все проблемы на коллекторе, необходима его перекладка. В бюджете предприятия средств на это нет.