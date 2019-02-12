Шумков и президент «Ростелекома» подписали соглашение по реализации проекта «Умный город» в Зауралье

12:11 | 14.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта «Умный город» в регионе.



Как пояснили в пресс-службе главы региона, стороны планируют определить приоритетные направления работы, а также выработать подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры региона.



«Считаю важным участие нашего региона в реализации проекта «Умный город», который позволяет расширить возможности ряда онлайн-сервисов — от проверки электронного дневника ребенка до оперативного контроля ситуации на дорогах. Это делает жизнь наших земляков удобнее и безопаснее. А для области в целом участие в программе «Умный город» — очередной шаг на пути повышения инвестиционной привлекательности», — прокомментировал Вадим Шумков.



По словам президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, компания намерена сотрудничать с государственными заказчиками по принципу сервисной модели и решать коммуникационные и IT-задачи муниципалитетов под ключ.



Отметим, что в Курганской области в рамках концепции «Умный город» «Ростелекомом» вместе с региональными органами власти уже реализован ряд проектов в сферах безопасности дорожного движения, экстренного оповещения населения, медицины, образования и электронного правительства.