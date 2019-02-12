Курган: новости дня
19:22 | 13.02.2019
Рыжук выступил с последним словом в суде: «Я знал, что готовится провокация»
«С конца 2016 года и перед началом 2018 года я знал, что готовится провокация, мне подсказывали, меня предупреждали, — заявил в суду чиновник. — Чтобы предупредить какие-либо мероприятия, были проведены совещания с руководством управления, где я предупреждал: есть высокая вероятность того, что в отношении меня или руководящего состава готовятся провокации».
Как пояснил подсудимый, по итогам совещаний были даны указания о правилах передвижения сотрудников налоговой и проведения ими встреч. Также чиновникам не разрешалось одним оставаться в кабинетах. Даже оговаривалось то, с кем они должны находиться в машинах на выездах.
«Более того, мною были даны распоряжения о блокировке всех входов в приемную, в том числе и в мой кабинет. Единственный вход, который мы оставили, — магнитопропуск. Кроме того, были установлены видеокамеры в приемной и в квартире, где я проживал. А с июня 2017 года я вообще съехал со съемной квартиры и жил до февраля 2018 года на рабочем месте, в соседнем с моим рабочим кабинетом помещении. Но, к сожалению, я не ожидал, что настолько топорно будет это сделано.
Ваша честь, я во многих вещах виноват и в большей степени, наверное, перед своей семьей, перед близкими, но я не виноват в том, в чем обвиняют меня в рамках данного уголовного дела.
Никаких денег от Баскаля (застройщик) я не брал и никогда не требовал. О чем я сожалею? О том... как вам сказать... о той ситуации, когда поверил, что человек (Баскаль) поможет с реализацией квартиры и… У меня все, ваша честь».
Суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 28 февраля.
Господин Рыжук обвиняется в получении взятки от курганского застройщика Владимира Баскаля в размере 3 млн рублей. По версии обвинения, бизнесмен успел передать чиновнику только 500 тысяч рублей. Также он обвиняется в присвоении 394 тысяч рублей. Следствие утверждает, что руководитель налоговой ездил в Тюмень к семье за счет бюджетных средств на служебном автомобиле.
Полина Меньшова © «Вечерние Ведомости»
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