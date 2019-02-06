В Кургане ночью сгорел склад автозапчастей площадью 1600 квадратных метров

Сегодня ночью, 8 февраля, в Кургане сгорел склад автомобильных запчастей площадью 1600 квадратных метров по улице Омской. Погибших и пострадавших нет.По информации регионального ГУ МЧС России, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений одноэтажный склад уже был охвачен огнем на площади более 1 000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг «ВЫЗОВ №2».Огонь быстро распространялся из-за высокой степени горимости материалов конструкций склада, все они были обшиты сэндвич панелями с прослойкой из горючего утеплителя. Ликвидацию пожара осложнял тридцатиградусный мороз, а также обрушение кровли и стен по всей площади здания.По предварительным данным, на территории склада находилось три единицы техники, две из которых с газовым оборудованием. Погибших и пострадавших нет.В 3 часа 14 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В настоящее время проводится проливка конструкций и разбор завалов.