Прокуратура через суд требует от мэрии Кургана остановить сброс загрязненных сточных вод в старицу Битевка

18:59 | 7.02.2019

Фото ural-meridian.ru

В старицу Битевка в центральном парке культуры и отдыха Кургана в нарушение всех требований сбрасываются загрязненные сточные воды. Данный факт был выявлен в ходе проверки межрайонной природоохранной прокуратуры. Ведомство направило в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города решить проблему.



Установлено, что муниципалитетом в нарушение экологических и санитарных требований организован сброс без очистки городских сточных вод в старицу Битёвка через водоспуск ливневой канализации, расположенный около центрального входа в ЦПКиО. Сброс осуществляется со значительным превышением загрязняющих веществ.



В прокуратуре отметили, что сложившаяся ситуация оказывает серьезное негативное воздействие на обитающие в водоеме биоресурсы и животный мир.