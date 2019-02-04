Администрация Кургана продолжит борьбу с самовольными постройками

16:51 | 7.02.2019

Фото пресс-службы администрации города Кургана

Администрация Кургана продолжит в 2019 году борьбу с некапитальными самовольными постройками на территории города. Займутся этим специалисты департамента архитектуры, строительства и земельных.



В I квартале запланирован снос 21-го металлического гаража в 5-ом микрорайоне Заозерного и переулке Встречном. Уже 15 февраля демонтируют металлические гаражи в 3-м микрорайоне, в районе дома № 6, уточнили в пресс-службе мэрии.



По информации администрации, только за 2018 год от самовольных построек освободили 215 земельных участков (в 2017 году — 150). 193 постройки горожане демонтировали в добровольном порядке, 22 объекта были снесены за счет средств бюджета города.