Курганский гидрометцентр: морозы задержатся в регионе еще на один день

14:40 | 7.02.2019

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей региона о том, что морозы задержатся еще на день. 8 февраля по области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более.



По данным центра, ночью в пятницу прогнозируется понижение температуры до минус 25 и минус 30 градусов, местами похолодает до минус 35 градусов. Днем станет теплее, столбик термометра опустится до минус 15 или минус 20 градусов. Переменная облачность. В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах местами появится гололедица.



Уже в субботу ночью ожидается от минус 16 до минус 21 градуса, при прояснении — до минус 27 градусов. Днем — от минус 13 до минус 18 градусов. Облачно с прояснениями. Снег.