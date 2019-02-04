В Кургане таксист затолкнул в багажник не заплатившего пассажира, вывез на пустырь и избил

13:43 | 7.02.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

В Кургане перед судом предстанет 30-летний таксист за похищение человека и самоуправство. Мужчина жестко наказал клиента, который задолжал ему за поездки.



По данным регионального СУ СКР, в конце октября 2018 года после полуночи к водителю в такси сел мужчина, который некоторое время назад не рассчитался с ним за поездку, в связи с чем должен был внушительную сумму. Пассажир попытался сбежать, но таксист догнал его, несколько раз ударил и затолкнул в багажник. После он вывез клиента в безлюдное место, где избил, требуя возвращения денег.



Согласие удалось выбить. Они отправились домой к пассажиру. По дороге, находясь в багажнике, мужчина обратился за помощью через единый номер вызова экстренных оперативных служб «112». Узнав об этом, таксист «высадил» клиента и скрылся.