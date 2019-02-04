В Курганской области создадут третью территорию опережающего социально-экономического развития

11:25 | 7.02.2019

В Курганской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. Решение принято на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ и министра финансов Антона Силуанова.



Как уточнили в пресс-службе губернатора региона, для подписания премьер-министру Дмитрию Медведеву в установленном порядке будут переданы проекты постановлений Правительства РФ о создании 14 новых ТОСЭР, среди которых — территория опережающего развития «Катайск».



В настоящее время в Курганской области созданы две ТОСЭР: «Варгаши» и «Далматово». На территории опережающего развития действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для жизни людей.