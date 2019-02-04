В Зауралье будут судить врача-наркомана, который работал в одной из районных больниц

11:08 | 7.02.2019

В Лебяжьевском районе Курганской области перед судом предстанет 35-летний врач центральной районной больницы за изготовление и хранение наркотиков в крупном размере.



По данным региональной прокуратуры, в 2018 году на одном из пустырей района врач-наркоман собрал дикорастущую коноплю, а после по известной ему технологии изготовил из растения масло каннабиса (гашишное масло). Наркотики медик хранил дома до момента обнаружения их сотрудниками полиции. Кроме того, в ходе личного досмотра у обвиняемого обнаружили марихуану.



Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.