Шумков поздравил зауральцев с днем рождения региона: «У нашего края не только великое прошлое, но и большое будущее»

17:45 | 6.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Вадим Шумков в своем видеообращении поздравил зауральцев с 76-й годовщиной со дня образования Курганской области, которая отмечается, сегодня, 6 февраля. Ролик опубликован на сайте правительстве региона.



«76 лет назад, 6 февраля военного 43 года была образована Курганская область. Этот день стал признанием героического воинского и трудового подвига, мужества и самоотверженности наших отцов и дедов. В регионе и сегодня живут сильные духом, талантливые люди, которым по плечу любая задача. Убежден, что у нашего края не только великое прошлое, но и большое будущее. Вместе мы сделаем Курганскую область процветающей и сильной», — говорится в видеообращении главы региона.



Также он пожелал жителям Зауралья крепкого здоровья, успехов и благополучия.