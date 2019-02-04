Гонку «Лыжня России — 2019» в Кургане перенесли на март из-за карантина

17:31 | 6.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России — 2019» в Кургане перенесли с 9 февраля на 3 марта в связи с объявленным на территории региона карантином. Об этом информирует зауральцев областное управление по физической культуре, спорту и туризму.



Напоминаем, что в этом году любителей зимнего спорта соберут на лыжной базе «Велес» в селе Темляково. Общий массовый забег будет разбит на 2 старта — для мужчин и для женщин. В основных стартах участвуют 2 возрастные группы: юноши и девушки 18 лет и моложе выйдут на дистанцию 5 км, а мужчины и женщины 19 лет и старше пробегут по дистанции 10 км. Отдельно пройдут детские забеги для дошкольников до 7 лет, уточнили в областном управлении по физической культуре, спорту и туризму.



Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача и письменного разрешения родителей. Лыжники от 18 лет и старше выпустят на старт при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.