В Зауралье задержали вооруженного молодчика, который грабил магазины

17:21 | 6.02.2019

В Шадринском районе Курганской области полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении двух разбойных нападений на продавцов в продуктовых магазинах.



По информации регионального УМВД России, он приходил в торговые залы и, угрожая пневматическим пистолетом, забирал из кассы всю выручку. Молодчик похитил более десяти тысяч рублей. Похищенные деньги он тратил на личные нужды.



В настоящее время задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовные дела по статье «Разбой». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.



Ранее молодой человек был судим за тяжкое преступление.