Курган: новости дня
12:54 | 6.02.2019
Фото пресс-службы губернатора Курганской области
Шумков и Бобров подписали новое соглашение: «Вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области»
«Соглашение «перепрошивает» договоренности с компанией по основным направлениям — энергетика, водоснабжение, другие виды бизнеса, в том числе социальные проекты. — прокомментировал Вадим Шумков. — Мы договорились, что сделаем все, что зависит от нас, чтобы значение тарифа в Курганской области максимально приблизилось к значениям в других субъектах. Все новые проекты, которые будут начинаться в регионе, как по частным, так и по бюджетным инвестициям, пойдут в категории «прочие» с уровнем тарифа не выше, чем в соседних областях».
Также в правительстве региона отметили, что соглашение регулирует тарифы на электроэнергию для всех групп потребителей области. Для предпринимателей, реализующих новые инвестиционные проекты в регионе, и бюджетных предприятий, которые будут строить новые соцобъекты, будет применен специально разработанный энерготариф.
«Есть факторы, не зависящие от регионального правительства. Есть федеральный тариф. Мы на него повлиять не можем. Но есть региональная составляющая, так называемая сетевая надбавка. И мы договорились с компанией, что именно это значение, мы должны приблизить к минимальным значениям других субъектов. Для всех новых проектов, которые будут проходить с 1 января текущего года, вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области, которая сегодня является первой в части инвестиционной привлекательности», — отметил Вадим Шумков.
Согласно соглашению, будет проведен анализ тарифообразования на тепловую энергию. Начнется модернизации систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в аренде у предприятий входящих в группу компаний «Корпорации СТС».
Также в 2019 году планируется разработать и реализовать проекты по архитектурно-художественному освещению фасадов зданий, имеющих историко-культурное значение, расположенных на территории городов Курган, Шадринск, Далматово. Намечены проекты и в аграрном бизнесе. Там представлены значительные инвестиции, предполагается создание новых рабочих мест.
«Мы полностью согласны поддержать все инициативы, суть которых сводится к улучшению благосостояния экономики Курганской области и, безусловно, это поддержка наиболее актуальных социальных проектов. Здесь мы тоже будем показывать пример социальной ответственности», — заявил после подписания соглашения представитель акционеров «Корпорация СТС» Алексей Бобров.
© «Вечерние Ведомости»
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