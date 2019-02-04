В Кургане полицейские спасли от гибели замерзающую пару. От холода они не могли говорить

11:05 | 6.02.2019

Курганские полицейские спасли от верной гибели в тридцатиградусный мороз мужчину и женщину в одном из садоводческих товариществ города. Сообщение о замерзающей в сугробе паре поступило в дежурную часть отдела полиции №3 днем 5 февраля. На место происшествия выехал наряд в составе заместителя командира взвода Евгения Жарких и полицейского Ивана Васильева, рассказали в региональном УМВД России.



Подъехать к СНТ на автомобиле стражи порядка не смогли. Оставив служебный транспорт, полицейские через подвесной мост вышли к садоводству и услышали крики пострадавших. В сугробе они увидели лежащих мужчину и женщину с признаками обморожения.



«От холода они не могли назвать свои имена и объяснить причину произошедшего, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Зимой хозяева участков в данном садоводческом товариществе редко посещают свои дома, поэтому людей вокруг не было. Однако сотрудники полиции заметили, что на одном из участков из трубы идет дым. Полицейские приняли решение доставить граждан в жилище, чтобы они отогрелись до прибытия МЧС и скорой. Двигаться самостоятельно люди не могли. На заброшенном участке полицейские нашли доски и на них перетащили людей в дом».



Сотрудники полиции встретили МЧС и бригаду скорой помощи. Они на носилках помогли транспортировать пострадавших к автомобилям. Пару доставили в медицинское учреждение.