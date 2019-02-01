Из-за морозов в Курганской области развернули мобильные пункты МЧС

16:13 | 5.02.2019

Фото 45.mchs.gov.ru

В Курганской области подразделения МЧС России из-за морозов развернули мобильные пункты на автомобильных трассах в направлении Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Звериноголовского, Петухова и Шадринска.



По данным ведомства, они находятся на 216 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, на 171 км трассы «Иртыш», на 11 км дороги Курган — Звериноголовское, в районе поселка Лесниково, на Шадринском кольце (в районе Кургана) и 2 км трассы «Иртыш» (Тюмень).



По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, морозы со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более на территории региона сохранятся по 7 февраля. С 5 по 7 февраля в отдельных районах ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха минус 35 и минус 40 градусов.