В Кургане таксистка помогла водителю заглохшей машины и поплатилась за это

14:28 | 5.02.2019

В Кургане женщина-таксист поплатилась за свою доброту. Ночью 3 февраля на улице Салавата Юлаева она откликнулась на просьбу молодого человека и одолжила ему аккумулятор, чтобы завести машину. Водитель удачно завел свой автомобиль и уехал вместе с аккумулятором в неизвестном направлении.



Водитель такси обратилась в полицию. По данным регионального УМВД России, в тот же день сотрудники ОБДПС по подозрению в совершении грабежа задержали молодого водителя, у которого оказалось криминальное прошлое. 18-летний парень ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенный аккумулятор у него изъяли. Материальный ущерб составил три тысячи рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4 лет.