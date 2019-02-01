Курган: новости дня
10:45 | 5.02.2019
Фото пресс-службы администрации Кургана
Жители Зауралья смогут наблюдать за строительством детских садов и школ в режиме online
Как уточнили в пресс-службе главы региона, в режиме online можно наблюдать за ходом работ по строительству новых детсадов-яслей в Заозерный и на бульваре Солнечный города Кургана, в Шадринске, Макушино, Шумихе, Щучье, Кетово, пристроев к средним школам в селе Канаши Шадринского района и селе Сафакулево, а также культурно-оздоровительного центра в селе Звериноголовское.
В правительстве напомнили, что поручение установить камеры видеонаблюдения на стройплощадках социальных объектов и вести трансляции в Интернете врио губернатора Вадим Шумков дал в конце прошлого года.
© «Вечерние Ведомости»
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