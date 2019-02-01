АО «Курорты Зауралья» погасило долги перед сотрудниками по заработной плате

10:21 | 5.02.2019

По поручению врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова полностью погашена задолженность по заработной плате в АО «Курорты Зауралья». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



На 1 января акционерное общество задолжало своим сотрудникам за ноябрь-декабрь около 10 млн рублей. Губернатор поручил профильным ведомствам взять ситуацию на контроль, после чего предприятие погасило долги и выплатило аванс за январь. В настоящее время идет начисление зарплаты за январь.



В АО «Курорты Зауралья» входят санатории «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Лесники», в которых работают более 400 человек.



Трудности на предприятии не мешали воровать. Напомним, недавно в суд было передано коррупционное уголовное дело бывшего главного бухгалтера АО «Курорты Зауралья». Женщина обвиняется в присвоении финансов предприятия в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Она похитила более 1 336 000 рублей.