Жителя Челябинска поймали на браконьерстве в Курганской области. Ему грозит 5 лет тюрьмы

В Курганской области полицейские задержали 52-летнего жителя Челябинска по подозрению в браконьерстве. О незаконной охоте в дежурную часть сообщили сотрудники частной охранной организации, которые патрулировали охотничьи угодья.Как уточнили в региональном УМВД России, челябинец успел подстрелить одну косулю, причинив департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды особо крупный материальный ущерб на сумму 200 тысяч рублей.В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у браконьера мешок с тушей дикого животного. А в салоне его минивэна силовики нашли лампу-фару, оружие и боеприпасы.В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.