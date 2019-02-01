В субботу под Курганом «Лыжня России — 2019» соберет любителей зимнего спорта

В субботу, 9 февраля, под Курганом пройдет традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2019». В этом году любителей зимнего спорта соберут на лыжной базе «Велес» в селе Темляково.Общий массовый забег будет разбит на 2 старта — для мужчин и для женщин. В основных стартах участвуют 2 возрастные группы: юноши и девушки 18 лет и моложе выйдут на дистанцию 5 км, а мужчины и женщины 19 лет и старше пробегут по дистанции 10 км. Отдельно пройдут детские забеги для дошкольников до 7 лет, уточнили в областном управлении по физической культуре, спорту и туризму.Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача и письменного разрешения родителей. Лыжники от 18 лет и старше выпустят на старт при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. В прошлом году в гонке приняли участие более двух тысяч зауральцев.