Губернаторские ревизоры нашли в районных больницах Зауралья серьезные нарушения. Материалы переданы силовикам

13:25 | 4.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В центральных районных больницах Курганской области губернаторские ревизоры зафиксировали ряд серьезнейших нарушений и злоупотреблений финансово-хозяйственного характера. Данная информация была озвучена 1 февраля на совещании комплексной ревизионной группы, осуществляющей проверку деятельности медицинских учреждений региона.



В группу вошли сотрудники контрольно-ревизионного отдела Финансового управления правительства региона, представители счетной палаты, Территориального фонда обязательного медицинского страхования и общественных организаций. Напомним, проверка проходит по инициативе врио губернатора с декабря 2018 года. Проверили уже 9 центральных районных больниц. Сейчас такая работа идет еще по 5 ЦРБ. Полностью проверку лечебных учреждений планируют завершить до 1 марта, уточнили в пресс-службе губернатора.



Выяснилось, что в ряде учреждений сотрудники финансово-экономических отделов незаконно начисляли себе премиальные, в итоге чего их зарплата в 1,5-2 раза превышала заработок врачей, совмещающих по несколько ставок. Само начисление выплат осуществлялось в обход действующего законодательства, без отражения указанных премий в соответствующих приказах. Также был отмечен факт того, что количество работников отделов экономики и бухгалтерий явно избыточно в соотношении к численности медицинского персонала больниц.



Зафиксированы и многочисленные нарушения в организации и осуществлении закупок. Так, формирование лотов по поставке продуктов питания осуществлялось путем объединения позиций с целью недопущения прямых поставщиков и осуществления закупок через посредников. В ряде случаев начальная цена лота на поставку медикаментов формировалась путём отбора среди поставщиков наиболее дорогих предложений, что приводило к завышению начальной цены контракта и значительному ущербу для учреждений. Проверяющие обнаружили многочисленные случаи оплаты руководством учреждений невыполненных по факту работ, подмены приобретаемого оборудования более дешевыми образцами, завышения стоимости строительных материалов и иных системных нарушений.



«Такая ситуация, к сожалению, наблюдается на фоне хронического недофинансирования ряда позиций по обеспечению населения льготными лекарствами и невысоких заработных плат медработников. Уже сейчас по итогам промежуточного совещания принято решение направить материалы в правоохранительные органы, а также внести изменения в ряд нормативных и правовых документов с целью предотвращения злоупотреблений», — пояснили в пресс-службе губернатора.



Часть данных проверки будет озвучена на коллегии Департамента здравоохранения 8 февраля. Окончательные выводы будут сформированы по завершению проверки.