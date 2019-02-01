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Курган: новости дня


 

11:13 | 4.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В Кургане УК «Управдом» может лишиться лицензии и вылететь с рынка

В Кургане ООО «УК «Управдом» может лишиться лицензии на управление многоквартирными домами. Комиссия по лицензированию деятельности управляющих организаций на территории региона рассмотрела вопрос об обращении в суд с заявлением об аннулировании у организации лицензии, сообщает пресс-службе губернатора.

Основанием направления в суд иска об аннулировании лицензии управляющей компании является исключение из реестра более 15 процентов площади управляемых многоквартирных домов за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания.

«Обращаю внимание управляющих организаций на необходимость повышения качества обслуживания, содержания и ремонта многоквартирных домов. Ваша работа должна соответствовать требованиям жилищного законодательства», — подчеркнул заместитель начальника госжилинспекции Анатолий Казаков.

ООО «УК «Управдом» входила в число управляющий компаний с низкими показателями готовности при подготовке к отопительному сезону в 2018 году. Компания обслуживала 3 многоквартирных дома.

© «Вечерние Ведомости»

 


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