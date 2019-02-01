В Курганскую область пришел арктический антициклон с аномальными морозами

10:49 | 4.02.2019

При опускании арктического антициклона на Урал с 3 по 7 февраля на всей территории Курганской области ожидается аномально холодная погода. Об этом предупреждает жителей региональное ГУ МЧС России.



По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Ночью 4 и 5 февраля местами возможен сильный мороз до минус 40 градусов. Днем столбик термометра опустится до минус 25 или минус 30 градусов.



МЧС предупреждает граждан о необходимости соблюдения требований безопасности и просит жителей быть бдительными в период сильных морозов.



Центр управления в кризисных ситуациях ведет круглосуточный мониторинг функционирования всех систем жизнеобеспечения населения региона, а также мониторинг за состоянием движения на федеральных и региональных дорогах. В готовности находятся 6 мобильных пунктов обогрева, которые в случае необходимости будут оперативно развернуты на автотрассах.



Автомобилистам необходимо ограничить на период холодов использование личного транспорта. Также спасатели рекомендуют не топить печи в домах слишком долго, иначе они могут перекалиться и спровоцировать пожар.