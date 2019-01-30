В Курганской области еще один глава района ушел в отставку

18:14 | 1.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Сегодня, 1 февраля, глава Притобольного района Сергей Спирин подал в районную думу заявление об отставке. Как сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области, чиновник уволился с поста в связи с переходом на новое место работы.



В соответствии с уставом района в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования исполнение обязанностей возлагается на его первого заместителя — Дмитрия Лесового.



Сергей Спирин возглавлял Притобольный район с февраля 2017 года. Он был избран по новой системе — депутатами районной Думы из кандидатур, представленных конкурсной комиссией.