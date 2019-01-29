Курган: новости дня
17:46 | 1.02.2019
МЧС Зауралья просит жителей региона подготовиться к морозам и соблюдать правила безопасности
Холодать начнет 3 февраля. А уже ночью 4 февраля столбик термометра опустится до минус 30 или минус 35 градусов. Днем температура воздуха составит от минус 25 до минус 30 градусов. Такие данные публикует региональный Гидрометцентр.
Спасатели советуют взять с собой в дорогу комплект теплой одежды и обуви, одеяла, спальные мешки, буксировочный тросс, пусковые провода, фонарик, лопату, канистру с топливом, горячую еду и питье. Можно захватить и туристическую горелку. Она поможет обогреть салон автомобиля в экстренной ситуации.
В холодное время увеличивается риск возникновения пожаров в домах. МЧС рекомендует не топить печи слишком долго, иначе они могут перекалиться и спровоцировать пожар в доме. Лучше топить печь несколько раз в день с временным интервалом между топками. Не оставляйте возле печей бельё и лёгковоспламеняющиеся предметы. Похожие правила относятся и к электронагревателям. Следите за тем, чтобы оборудование было исправно и не допускайте перенапряжения электрических сетей.
На улице избегайте обморожения. Не пейте спиртного, оно только создает иллюзию тепла. Носите свободную одежду, а верхняя должна быть непромокаемой. Зимнюю обувь лучше брать на размер больше: так можно будет надеть дополнительные носки, а вокруг ноги останется воздушная прослойка. Не выходите на улицу без варежек, шапки и шарфа, открытые участки кожи смажьте кремом. Не носите на морозе металлических, в том числе и золотых, украшений.
В случае возникновения экстренной ситуации звоните по номерам «101» и «112».
© «Вечерние Ведомости»
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