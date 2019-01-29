Шумков и глава Росавтодора Андрей Костюк проведут совещание в Кургане

11:07 | 1.02.2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 31 января провел телефонные переговоры с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком.



«Стороны договорились о том, что в первом квартале проведут совещание в Кургане по вопросам активизации дорожного строительства и ремонта на территории региона», — уточнили в пресс-службе главы региона.



В ходе беседы Шумков подчеркнул, что правительство области крайне заинтересовано в улучшении дорожной сети с целью повышения качества жизни населения.