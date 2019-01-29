Глава района Курганской области, где на пожарах погибли дети, ушел в отставку

19:18 | 31.01.2019

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Глава Юргамышского района Игорь Касатов сегодня, 31 января, написал заявление об отставке по собственному желанию. Такая информация появилась на официальном сайте правительства Курганской области.



«В соответствии с уставом района в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования исполнение обязанностей возлагается на его первого заместителя — Анатолия Чеснокова», — уточняет пресс-служба губернатора региона.



Отметим, что Игорь Касатов покинул пост после череды трагедий, произошедших в районе. Ночью 29 января в частном жилом доме в селе Горохово на пожаре погибли дети 5, 4 лет и годовалый младенец. Под завалами обнаружили и мать малышей. А ранее, утром 27 января, в деревне Раздольная огонь тоже унес жизни троих малолетних детей. В районе был объявлен траур по погибшим.



После анализа происшествий врио губернатора Вадим Шумков обрушился с критикой на чиновников в своем недавнем официальном обращении. «За каждой такой трагедией стоит конкретное должностное лицо, которое ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, сотрудник учреждения, не отреагировавший на ситуацию, при которой возникли риски для жизни детей», — заявил Шумков. Также он отметил, что формальный и халатный подход к таким вопросам за гранью человеческой морали, тем более, если речь идёт об обязательных действиях ответственных лиц.



Игорь Касатов возглавлял администрацию Юргамышского района с 2009 года.