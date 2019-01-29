Зауральские единороссы переизбрали Евгения Кафеева секретарем регионального отделения партии

18:54 | 31.01.2019

Фото kurgan.er.ru

Сегодня, 31 января, в Кургане состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на котором прошли выборы секретаря. На этот пост переизбран вице-спикер областного парламента Евгений Кафеев.



Региональный политический совет представил две кандидатуры на должность секретаря Евгения Кафеева и депутата Курганской областной думы, члена регионального политсовета Максима Харлова. За действующего секретаря Кафеева проголосовали 85 делегатов конференции. За его конкурента отдали свои голоса всего 8 единороссов.



Впереди выборы губернатора, более 300 кампаний по выборам депутатов городских и сельских поселений. Также в Кургане состоятся выборы депутатов городской думы, которые впервые пройдут по смешанной системе. Вновь избранный секретарь Евгений Кафеев отметил, что партия будет выдвигать кандидатов исключительно на основе результатов предварительного голосования, как того требует устав.