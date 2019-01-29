Под Курганом спасатели снова вывели из леса любителей ночных прогулок. Один из них не мог передвигаться из-за переохлаждения

16:05 | 31.01.2019

В Кургане девять спасателей искали в течение трех с половиной часов заблудившихся в лесу мужчин. Любители ночных прогулок на природе едва не замерзли насмерть, но помощь подоспела вовремя.



Сигнал о помощи поступил на пульт диспетчера областной поисково-спасательной службы 25 января в 18:10, сообщили в региональном УРТЗН. Звонили друзьях заблудившихся в лесу. Компания из четырех молодых людей приехала из города на машине в район Шуховского полигона. Один из них ушел в лес и долго не возвращался. На поиски отправился его товарищ. Через некоторое время по сотовому телефону мужчины сообщили друзьям, что нашли друг друга, но не знают, как вернуться назад, потому что заблудились. Становилось темнее. Температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов. Приятели, оставшиеся в машине, забили тревогу.



«Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и вызвали на помощь еще одну спасательную группу, — рассказали в пресс-службе УРТЗН по Курганской области. —Вооружившись фонарями и взяв с собой носилки, они отправились вглубь леса. Связь с заблудившимися держали по сотовому телефону. Пробираясь по глубокому снегу, практически, в кромешной темноте через три с половиной часа спасатели обнаружили замерзающих людей. Одного из них пришлось выводить из леса чуть ли не на руках — из-за онемевших от мороза ног он едва передвигался».



Также в ведомстве уточнили, что от медицинской помощи спасенные отказались. Их передали в руки приехавшего на место происшествия участкового уполномоченного полиции.



Напомним, подобный случай произошел совсем недавно, в середине декабря 2018 года. Тогда спасатели нашли в лесу пятерых заблудившихся.