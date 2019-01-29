Курганец вломился в дом соседа с топором, чтобы украсть пачку сигарет

14:18 | 31.01.2019

Вечером 29 января в полицию обратился 62-летний житель Кургана с сообщением о разбойном нападении. В его квартиру на улице Карла Маркса вломился сосед и, угрожая топором, забрал у пенсионера несколько пачек сигарет.



Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, прибывшие на место происшествия полицейские задержали буйного соседа. Мужчине 48-лет, он нигде не работает. Похищенные сигареты силовики изъяли. Их стоимость составляет чуть более 400 рублей.



В отношении соседа возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.