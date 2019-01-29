Курганец получил срок за нападение на сотрудников полиции при задержании

11:30 | 31.01.2019

Курганский городской суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно 19-летнего жителя областного центра за применение насилия к сотрудникам полиции во время задержания.



Следствием и судом установлено, что поздним вечером 17 октября 2018 года полицейский патруль по имеющейся ориентировке преследовал молодого человека, внешность и одежда которого была схожа с описанием совершившего административное правонарушение в ТЦ «Звездный».



Настигнув беглеца на перекрестке улиц Карла Маркса и Савельева. Один из полицейских вышел из служебного автомобиля и направился следом за молодым человеком. Убегая, обвиняемый ударил служителя правопорядка кулаком в левый глаз. Парня скрутили. При сопровождении к машине задержанный пнул по ноге второго полицейского.



Приговор не вступил в законную силу.