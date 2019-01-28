Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


 

16:36 | 30.01.2019

Перед судом предстанет бывший главбух предприятия «Курорты Зауралья»

Прокурор Кетовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главного бухгалтера АО «Курорты Зауралья». Женщина обвиняется в присвоении финансов предприятия в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Как уточнили в прокуратуре Курганской области, главбух ОГУП «Курорты Зауралья» (с 2017 года — АО «Курорты Зауралья») похищала деньги предприятия в разные периоды времени с 2016 по 2017 год. Чтобы скрыть преступления, она вносила необходимые изменения в бухгалтерские документы и программу. Общий материальный ущерб превысил 1 336 000 рублей.

Имущество обвиняемой арестовано. Материалы уголовного дела направлены в суд. В случае признания женщины виновной, ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:34 | 30.01.2019
В заброшенной больнице в Екатеринбурге нашли труп подростка

19:18 | 30.01.2019
В Екатеринбурге построят два новых мусоросортировочных завода

18:43 | 30.01.2019
В Прикамье пройдут громкие чтения

18:40 | 30.01.2019
Дело жителя ХМАО, обвиняемого в угоне самолёта, рассмотрят в Екатеринбурге

18:00 | 30.01.2019
В Перми покажут короткометражные фильмы о воспоминаниях жителей блокадного Ленинграда

17:57 | 30.01.2019
В Карпинском городском округе загорелась баня

17:55 | 30.01.2019
Стоянку автомобилей на нескольких улицах временно запретят в Екатеринбурге в начале февраля

17:18 | 30.01.2019
В Шадринске с 31 января все школы закроются на карантин

17:17 | 30.01.2019
В свердловском полицейском главке подвели итоги борьбы с преступностью в 2018 году

17:14 | 30.01.2019
В территориальную схему обращения с ТКО включены 5 дополнительных полигонов

17:12 | 30.01.2019
В Серове загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме

17:09 | 30.01.2019
Несовершеннолетний житель Перми задержан за угон автомобиля

16:54 | 30.01.2019
В Прикамье мобилизовано около 700 единиц снегоуборочной техники

16:54 | 30.01.2019
Забрал и вышел: в Екатеринбурге бывший клиент украл два телефона в салоне красоты

16:46 | 30.01.2019
В Перми обсудят перспективы крипторынков и цифровой демократии

16:36 | 30.01.2019
Перед судом предстанет бывший главбух предприятия «Курорты Зауралья»

16:16 | 30.01.2019
Жители аварийных домов в Полевском сегодня получили ключи от новых квартир

16:12 | 30.01.2019
Спортсменка из Прикамья завоевала «золото» на юниорском чемпионате мира

15:38 | 30.01.2019
Зауральцы получили срок за переправку через границу нелегального мигранта под видом рыбака

15:28 | 30.01.2019
Названа предварительная причина обрушения плит в пермской многоэтажке

15:14 | 30.01.2019
Без тепла Кировский район не останется: в Екатеринбурге меняют теплоизоляцию трубопровода

15:10 | 30.01.2019
Свердловские силовики проводят проверку по факту махинаций с муниципальной собственностью в Екатеринбурге

14:46 | 30.01.2019
Пермяков приглашают на «Лыжню России»

14:31 | 30.01.2019
Житель Губахи осужден за убийство пермячки

14:27 | 30.01.2019
Сотрудники ДПС спасли дедушку от огня в Ирбите

14:09 | 30.01.2019
Министр ЖКХ Свердловской области: тарифы на обработку коммунальных отходов могут быть снижены на 20 %

13:53 | 30.01.2019
Депутат свердловского Заксобрания потратил полтора миллиона на школы, садики и фонтан

13:18 | 30.01.2019
Изнасиловал и убил девочку: в Екатеринбурге суд вынес приговор по резонансному делу

12:56 | 30.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 января 2019 года

12:31 | 30.01.2019
В пермских образовательных учреждениях объявлен карантин

12:15 | 30.01.2019
Опять карантин: в екатеринбургских школах приостановлена учёба

12:09 | 30.01.2019
По количеству резидентов ТОСЭР «Чусовой» находится на 4 месте в России

12:08 | 30.01.2019
Зауральские единороссы начинают политический сезон с обновления руководства

11:56 | 30.01.2019
Замминистра ЖКХ Свердловской области: «Прямые договоры юридических лиц с полигонами и транспортировщиками ТКО с 1 января 2019 года незаконны»

11:36 | 30.01.2019
Две квартиры жилого дома сегодня ночью охватило огнём в Екатеринбурге

11:14 | 30.01.2019
Шумков обратился к жителям Зауралья в связи с пожарами: «Потрясает не только трагизм ситуации, но и равнодушие, чёрствость и формализм»





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 