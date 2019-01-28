Перед судом предстанет бывший главбух предприятия «Курорты Зауралья»

16:36 | 30.01.2019

Прокурор Кетовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главного бухгалтера АО «Курорты Зауралья». Женщина обвиняется в присвоении финансов предприятия в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.



Как уточнили в прокуратуре Курганской области, главбух ОГУП «Курорты Зауралья» (с 2017 года — АО «Курорты Зауралья») похищала деньги предприятия в разные периоды времени с 2016 по 2017 год. Чтобы скрыть преступления, она вносила необходимые изменения в бухгалтерские документы и программу. Общий материальный ущерб превысил 1 336 000 рублей.



Имущество обвиняемой арестовано. Материалы уголовного дела направлены в суд. В случае признания женщины виновной, ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.