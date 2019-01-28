Зауральцы получили срок за переправку через границу нелегального мигранта под видом рыбака

15:38 | 30.01.2019

Фото УФСБ России по Курганской области

В Курганской области суд приговорил двоих жителей села Усть-Уйское Целинного района к полутора годам лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства за организацию незаконного въезда в Россию иностранцев. Нелегальных мигрантов они переправляли через реку Тобол под видом рыбаков.



По данным пресс-службы регионального УФСБ России, зауральцы вступили в сговор с гражданином Казахстана, чтобы ввозить через границу за деньги иностранных граждан, въезд которым на территорию нашей страны заведомо запрещен. Сообщники решили переправлять нелегалов вброд через реку Тобол.



«Телефонные переговоры вели с использованием условных фраз: иностранцев называли «удочкой» или «спиннингом», организацию незаконного въезда — «поездкой на рыбалку», факт присутствия пограничных нарядов озвучивали словосочетанием «много рыбаков», — уточнили в управлении.



В августе 2018 года сельчане предварительно договорившись забрать незаконного мигранта из Костанайской области в Шумиху. В автомобиль конспираторы положили удочки и резиновую лодку на случай проверки правоохранительными органами вблизи границы. Однако не успели подельники доехать вместе с перешедшим вброд Тобол гражданином Азербайджана до села Целинное, как были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.