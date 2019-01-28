Курган: новости дня
12:08 | 30.01.2019
Фото kurgan.er.ru
Зауральские единороссы начинают политический сезон с обновления руководства
Как отметили в пресс-службе партии, в связи с изменением устава партии состоится сложение полномочий и избрание нового секретаря регионального отделения. Сейчас этот пост занимает вице-спикер областного парламента Евгений Кафеев. Также зауральским единороссам предстоит избрать состав и президиум регионального политического совета.
Кроме того, в планах работы конференции значится обсуждение приоритетных задач партийной работы.
© «Вечерние Ведомости»
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