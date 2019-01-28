Зауральские единороссы начинают политический сезон с обновления руководства

12:08 | 30.01.2019

Фото kurgan.er.ru

Новый политический сезон зауральские единороссы собираются начать с обновления. Завтра, 31 января, в Кургане состоится избрание руководящих партийных органов регионального отделения «Единой России».



Как отметили в пресс-службе партии, в связи с изменением устава партии состоится сложение полномочий и избрание нового секретаря регионального отделения. Сейчас этот пост занимает вице-спикер областного парламента Евгений Кафеев. Также зауральским единороссам предстоит избрать состав и президиум регионального политического совета.



Кроме того, в планах работы конференции значится обсуждение приоритетных задач партийной работы.