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Курган: новости дня


 

12:08 | 30.01.2019

Фото kurgan.er.ru

Зауральские единороссы начинают политический сезон с обновления руководства

Новый политический сезон зауральские единороссы собираются начать с обновления. Завтра, 31 января, в Кургане состоится избрание руководящих партийных органов регионального отделения «Единой России».

Как отметили в пресс-службе партии, в связи с изменением устава партии состоится сложение полномочий и избрание нового секретаря регионального отделения. Сейчас этот пост занимает вице-спикер областного парламента Евгений Кафеев. Также зауральским единороссам предстоит избрать состав и президиум регионального политического совета.

Кроме того, в планах работы конференции значится обсуждение приоритетных задач партийной работы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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