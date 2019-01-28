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Курган: новости дня


 

11:14 | 30.01.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Шумков обратился к жителям Зауралья в связи с пожарами: «Потрясает не только трагизм ситуации, но и равнодушие, чёрствость и формализм»

На официальном сайте правительства Курганской области опубликовано обращение врио губернатора Вадима Шумкова к зауральцам в связи с пожарами и гибелью детей. В своем послание глава региона подчеркнул, что трагические события последних дней показали наличие системных проблем в отношении к противопожарной безопасности.

«За каждой такой трагедией стоит конкретное должностное лицо, которое ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, сотрудник учреждения, не отреагировавший на ситуацию, при которой возникли риски для жизни детей, просто человек, который прошел мимо, — заявил Шумков. — Потрясает не только трагизм ситуации, но и равнодушие, чёрствость и формализм в таких тонких и чувствительных для любого нормального человека вопросах».

Также губернатор предупредил, что на Курганскую область надвигаются сильные морозы. Он обратился ко всем, от кого зависят жизнь и безопасность людей, в первую очередь детей: к работникам соцслужб, чиновникам, участковым и сотрудникам МЧС, просто к жителям региона, которые живут рядом с неблагополучными семьями.

«Формальный и халатный подход к таким вопросам за гранью человеческой морали, тем более, если речь идёт об обязательных действиях ответственных лиц. Всем ведомствам, отвечающим за противопожарную безопасность, поставлена задача принять дополнительные меры. В деревнях и селах проходят подворовые обходы, особое внимание – семьям с детьми. Поверхностный подход к этой работе не приемлем, она должна быть адресной и действенной. Контроль — жестким», — потребовал врио губернатора.

Отдельно глава региона обратился к главам муниципальных образований, потребовав от них взять ситуацию под личный контроль, понять, что от их действий зависят жизни детей.

«Обращаюсь ко всем курганцам. Соблюдайте правила пожарной безопасности, какими бы жесткими они не казались. Следуйте указаниям работников ответственных служб. Не используйте самодельные нагревательные приборы. В случае каких-либо трудностей обращайтесь в органы соцзащиты или службы спасения. Берегите себя и ваших детей!», — заключил Вадим Шумков.

Накануне пожары в Юргамышском районе унесли жизни шестерых малышей и одной женщины. Последний случай произошел ночью 29 января в частном жилом доме в селе Горохово. В огне погибли дети 5, 4 лет и годовалый младенец. Под завалами обнаружили и мать малышей. Только отцу семейства удалось спастись. А ранее, утром 27 января, при пожаре в деревне Раздольная погибли тоже трое малолетних детей. Мать спаслась.

По каждому факту были возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Возбуждено уголовное дело и по статье «Халатность».

© «Вечерние Ведомости»

 


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