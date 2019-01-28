В Курганской области вводится особый противопожарный режим

10:35 | 30.01.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и обеспечению пожарной безопасности правительства Курганской области 29 января приняла решение о введении особого противопожарного режима.



Поводом послужила трагическая гибель детей 7 человек, в том числе 6 детей на пожарах в Юргамышском районе. Последний случай произошел ночью 29 января в частном жилом доме в селе Горохово. В огне погибли дети 5, 4 лет и годовалый младенец. Под завалами обнаружили и мать малышей. Только отцу семейства удалось спастись. А ранее, утром 27 января, при пожаре в деревне Раздольная погибли тоже трое малолетних детей. Мать спаслась.



Возбуждены два уголовных дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и уголовное дело о халатности. Всего с начала года произошел 141 пожар. Огонь унес жизни 16 человек.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Курганскую область придут сильные морозы. Власти региона призывают жителей региона уделить особое внимание соблюдению правил противопожарной безопасности.