В несколько больниц Курганской области поступили анонимные сообщения о теракте

15:14 | 29.01.2019

Фото zdorovieyakutia.com

Сразу в шесть медицинских учреждений Курганской области поступили анонимные сообщения об угрозе теракта. Данную информацию опубликовал информационно-деловой портал «Область-45».



Сообщения поступили в курганскую БСМП, областную клиническую больницу, Кетовскую центральную районную больницу, областной центр медицины катастроф, областную инфекционную больницу и курганскую больницу №1.



Как уточняет портал, это подтвердили в региональном УФСБ России. Оперативные службы проверяют поступившую информацию по отработанному алгоритму и устанавливают личности отправителей сообщений. В целях безопасности проводятся дополнительные мероприятия на объектах социальной инфраструктуры.