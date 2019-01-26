Во всех курганских школах вводится карантин

14:50 | 29.01.2019

Приказом департамента социальной политики администрации Кургана с 30 января вводится карантин во всех школах и учреждениях дополнительного образования областного центра до особого распоряжения.



Решение принято в связи с увеличением заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, уточнили в мэрии.



Также со среды в городе запрещается проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. О возобновлении учебного процесса в муниципальных учреждениях образования будет объявлено дополнительно.