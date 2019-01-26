Курган: новости дня
14:42 | 29.01.2019
Фото пресс-службы губернатора Курганской области
В Курганской области дома неблагополучных многодетных семей оснастят пожарными сигнализациями
Во время этого периода руководителям органов местного самоуправления дано поручение актуализировать информацию о проживающих в каждом районе области семьях с детьми, находящиеся в социально опасном положении, уточнили в пресс-службе губернатора.
Также правительство региона выделит из областного резервного фонда средства на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей для установки их в домах неблагополучных многодетных семей.
В период с 27 по 29 января в Юргамышском районе произошло 2 пожара в домах, где проживали многодетные семьи. Погибли 7 человек, из них 6 детей. Всего с начала года произошел 141 пожар. Огонь унес жизни 16 человек.
© «Вечерние Ведомости»
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