В Курганской области дома неблагополучных многодетных семей оснастят пожарными сигнализациями

14:42 | 29.01.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В преддверие сильных морозов врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил ввести на территории Зауралья особый противопожарный режим. Это он озвучил на внеочередном заседании правительства региона 29 января.



Во время этого периода руководителям органов местного самоуправления дано поручение актуализировать информацию о проживающих в каждом районе области семьях с детьми, находящиеся в социально опасном положении, уточнили в пресс-службе губернатора.



Также правительство региона выделит из областного резервного фонда средства на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей для установки их в домах неблагополучных многодетных семей.



В период с 27 по 29 января в Юргамышском районе произошло 2 пожара в домах, где проживали многодетные семьи. Погибли 7 человек, из них 6 детей. Всего с начала года произошел 141 пожар. Огонь унес жизни 16 человек.