Оперативный штаб по предупреждению распространения гриппа ввел масочный режим в Кургане

14:26 | 29.01.2019

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В Кургане с 29 января вводится масочный режим в предприятиях торговли, бытовых услуг, транспорта. Будет усилен дезинфекционный режим и режим проветривания в образовательных учреждениях. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа на территории Зауралья, уточнили в правительстве региона.



В ходе заседания руководитель Управления Роспотребнадзора региона Григорий Хохлов охарактеризовал ситуацию как предэпидемическую. По итогам 4-ой недели 2019 года в регионе зарегистрировано 7030 случаев ОРВИ, в Кургане — 3684. Больше всего заболевших среди детей до шести лет. Кроме того, с начала года в области зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай гриппа (В, H3N2, H1N1).



Также штаб ограничил проведение в образовательных организациях массовых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. На данный момент в области на карантин полностью закрыты 2 школы и 6 детских садов. Частично занятия приостановлены в 86 классах 18 школ, 37 группах 21 дошкольного учреждения.