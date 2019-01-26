СК Зауралья завел новое уголовное дело по фактам гибели детей при пожарах

14:16 | 29.01.2019

Фото с осмотра места происшествия/kurgan.sledcom.ru

Следственным комитетом РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по факту гибели детей в двух пожарах, произошедших в Юргамышском районе. Напомним, за несколько дней огонь унес жизни шестерых малышей и одной женщины.



«В рамках расследования уголовного дела о халатности будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба следственного управления региона.



Последний случай произошел ночью 29 января в частном жилом доме в селе Горохово. В огне погибли дети 5, 4 лет и годовалый младенец. Под завалами обнаружили и мать малышей. Только отцу семейства удалось спастись. А ранее, утром 27 января, при пожаре в деревне Раздольная погибли тоже трое малолетних детей. Мать спаслась.



По каждому факту были возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Производство предварительного следствия поручено отделу по расследованию особо важных дел.