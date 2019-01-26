Курган: новости дня
14:16 | 29.01.2019
Фото с осмотра места происшествия/kurgan.sledcom.ru
СК Зауралья завел новое уголовное дело по фактам гибели детей при пожарах
«В рамках расследования уголовного дела о халатности будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба следственного управления региона.
Последний случай произошел ночью 29 января в частном жилом доме в селе Горохово. В огне погибли дети 5, 4 лет и годовалый младенец. Под завалами обнаружили и мать малышей. Только отцу семейства удалось спастись. А ранее, утром 27 января, при пожаре в деревне Раздольная погибли тоже трое малолетних детей. Мать спаслась.
По каждому факту были возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Производство предварительного следствия поручено отделу по расследованию особо важных дел.
© «Вечерние Ведомости»
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