Школьный автопарк Курганской области пополнился современными машинами

11:21 | 29.01.2019

Фото пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области

В Курганской области школьный автопарк пополнился 42 современными и комфортабельными транспортными средствами. Новые автобусы марок «Газель», «Форд», «ПАЗ» и «УАЗ» переданы во все муниципальные образования региона.



Как уточнили в пресс-службе губернатора области, по два автобуса получили Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, Петуховский, Сафакулевский, Целинный, Шадринский, Шатровский и Щучанский районы.



Распределение автобусов происходило исходя из потребностей муниципальных образований. Автобусы куплены за счет федерального бюджета в рамках распоряжения правительства РФ.



В настоящее время в организованной перевозке групп детей в Курганской области участвуют 362 школьных автобуса.