В Зауралье снова произошел пожар. Под завалами нашли тела троих детей и их матери

Сегодня ночью, 29 января, в Юргамышском районе Курганской области произошла очередная трагедия. При пожаре в частном жилом доме в селе Горохово погибли дети 5, 4 лет и годовалый младенец. Под завалами обнаружили и мать малышей. Только отцу семейства удалось спастись.По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть № 44 по охране Юргамышского района около 2 часов ночи. К месту вызова первое подразделение пожарных прибыло спустя 3 минуты, но одноэтажный бревенчатый дом уже был полностью охвачен огнем. В 3 часа 19 минут огонь удалось локализовать, а через 10 минут ликвидировали открытое горение. В ходе пожара произошло обрушение кровли дома. Погибших обнаружили под завалами.На место пожара ночью выехала межведомственная оперативная группа под руководством врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В нее вошли начальник ГУ МЧС России Олега Рожкова, силовики и представители администрации Юргамышского района.В село незамедлительно отправилась и следственно-оперативная группа во главе с руководителем регионального СУ СКР Дмитрием Цымбаленко и следователями отдела по расследованию особо важных дел.По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей для установления причин и обстоятельств произошедшей трагедии.Напомним, утром 27 января при пожаре в деревне Раздольное Юргамышского района погибли трое маленьких детей. Выжила только мать малышей. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.