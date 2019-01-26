В Курганской области три ребенка погибли в горящем доме. Возбуждено уголовное дело

12:41 | 28.01.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

В воскресенье утром, 27 января, при пожаре в деревне Раздольное Юргамышского района погибли трое маленьких детей. Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



Сообщение о возгорании частного дома поступило в пожарно-спасательную часть в 5 часов 17 минут утра. Через 7 минут к месту вызова прибыли пожарные. Одноэтажный бревенчатый дом был полностью охвачен огнем. Спасти детей они не могли. Мать доставили в Курган для оказания оперативной медицинской и психологической помощи.



По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования, уточнили в следственном управлении региона.



По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Курганской области Вадима Шумкова специалисты регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения подготовили необходимые документы для оказания семье материальной помощи из резервного фонда правительства области.