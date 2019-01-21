Отвергнутый зауралец пытался дважды поджечь дом своей бывшей подруги

17:09 | 25.01.2019

В Курганской области Петуховский районный суд приговорил 27-летнего местного жителя к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за две попытки поджечь дом своей возлюбленной, которая его отвергла. Суд признал его виновным в умышленном повреждении чужого имущества.



Ранее мужчина угрожал бывшей девушке поджогом, если та не возобновит с ним отношения, но всегда получал отказ, рассказали в региональном УМВД России. В сентябре прошлого года он в очередной раз пришел к возлюбленной просить о примирении, однако дома ее не оказалось. Обиженный мужчина решил отомстить, он проник на веранду дома и поджег палас, который быстро воспламенился.



Но на этом он не остановился. Во время второй попытки поджечь дом подруги, отвергнутый любовник был задержан полицейскими на месте преступления и доставлен в отдел.