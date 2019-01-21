Тюменская компания из нефтегазовой отрасли планирует стать резидентом ТОСЭР в Варгашах

16:50 | 25.01.2019

Инновационное предприятие АО «Альфа-Кинетика» планирует создать свой комплекс по производству оборудования для нефтегазовой отрасли на территории опережающего социально-экономического развития в рабочем поселке Варгаши. Реализацию инвестиционного проекта представители предприятия обсудили в правительстве Зауралья с врио губернатора Вадимом Шумковым.



Как уточнили в пресс-службе главы региона, участники встречи договорились начать работу по получению статуса резидента ТОСЭР, а также обсудили возможность создания учебно-производственного комбината, в котором планируют обучать специалистов для нефтегазовой отрасли.



«Нас интересуют новые инвестиционные проекты по реализации передовых производств в регионе. Мы заинтересованы в резидентах, потому что каждое новое производство — это развитие муниципального образования и новые рабочие места», — подчеркнул Вадим Шумков.



Всего Курганской области две территории опережающего социально-экономического развития — Варгаши и Далматово.